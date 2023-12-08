ВОЙНА В Украине Полиция раскрыла еще четыре коррупционные схемы уклонения от военной службы

2023-12-08 21:36

Полиция накрыла четыре коррупционные схемы уклонения от военной службы - в Киеве и трех областях Украины. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Сообщается, что среди фигурантов - врач, адвокат, два гражданских лица, проректор института и чиновник квартирно-эксплуатационного отдела. Цены на услуги колебались от 400 до 6000 долларов.

В Киеве правоохранители задержали проректора высшего учебного заведения, который получил от студента магистратуры 1200 долларов за беспрепятственную и успешную сдачу им сессии, чтобы его не отчислили из вуза.

В Черкасской области разоблачен адвокат и еще один местный житель, которые за 5500-6000 долларов обещали гражданину раздобыть документы о непригодности к военной службе. Вопросы должны были решить благодаря коррупционным связям в военно-врачебных комиссиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Фигуранты были задержаны, когда им передавали за услуги 5500 долларов и 10 000 грн.

В Житомирской области полиция задержала врача - члена врачебно-консультативной комиссии, который получил 13 000 грн за постановку фиктивного диагноза для получения "больным" группы инвалидности сроком на два года.

На Черниговщине разоблачен один из руководителей квартирно-эксплуатационного отдела: чиновник получил 600 долларов от мужчины за назначение его знакомого на должность водителя в воинской части, что позволило бы ему не попасть на фронт.