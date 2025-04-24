Жизнь В Киеве задержали мужчину, который за 50 тыс долларов помогал уклонистам сняться с воинского учета

2025-04-24 13:35

В Киеве задержали 34-летнего мужчину, который обещал помочь военнообязанному выехать за границу, оформив документы о фиктивной инвалидности и сняв его с воинского учета. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Установлено, что помощь в оформлении всех необходимых документов для прохождения медицинского осмотра и ТЦК мужчина оценил в 50 000 долларов. Таким образом снятый с учета военнообязанный мужчина мог вполне легально выехать за границу.

Правоохранители задержали организатора схемы во время получения денег и документов. Во время обыска у мужчины обнаружили гранату и оружие, которые направят на экспертизу.

Фигуранту предъявлено подозрение, ему грозит лишение свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 060 760 грн.