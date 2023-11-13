ВОЙНА В Украине В Мелитополе партизаны взорвали штаб врага, уничтожена группа офицеров

2023-11-13 08:26

Партизаны взорвали штаб российских террористов во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. В результате взрыва уничтожены три офицера рф. Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Акция мести, которую реализовали представители местного движения сопротивления, прошла в захваченном россиянами помещении Новой почты, расположенном на улице Дмитрия Донцова", - отметили разведчики.

В сообщении говорится, что в здании почты террористы разместили свой штаб. В частности, атака была совершена во время заседания офицеров фсб и росгвардии.

За час до собрания террористы перекрыли автомобильное движение на близлежащем отрезке дороги - от предприятия Мелитопольский автогидроагрегат до бывшего Мелитопольского завода холодильного машиностроения Рефма, превращенного врагом в военные базы.

При взрыве были ликвидированы по меньшей мере три офицера росгвардии. Информация о других потерях уточняется.

"После удара в Мелитополе начался переполох - на место происшествия с включенными сиренами примчались многие полицейские. Через некоторое время они потащили через оккупированный город в свой участок сожженный возле штаба автомобиль", - добавляет ГУР.

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