ВОЙНА В Украине Партизаны Крыма раскрыли точное место секретного штаба рашистов в Саках

2025-01-08 10:29

Оккупанты обустроили свой штаб в одном из санаториев в Сакском районе временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.

Отмечается, что партизаны обнаружили новое место дислокации российских военных в санатории, расположенном в Сакском районе по улице Морская. На территории санатория зафиксировано много грузовой военной техники, личный состав в военной форме и усиленную охрану.

"Нашим агентам удалось добыть множество ценной информации. В настоящее время устанавливается точное военное подразделение, размещенное на этом объекте", - говорится в сообщении АТЕШ.