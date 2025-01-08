ВОЙНА В Украине Партизаны Крыма раскрыли точное место секретного штаба рашистов в Саках

2025-01-08 10:29

Оккупанты обустроили свой штаб в одном из санаториев в Сакском районе временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.

Отмечается, что партизаны обнаружили новое место дислокации российских военных в санатории, расположенном в Сакском районе по улице Морская. На территории санатория зафиксировано много грузовой военной техники, личный состав в военной форме и усиленную охрану.

"Нашим агентам удалось добыть множество ценной информации. В настоящее время устанавливается точное военное подразделение, размещенное на этом объекте", - говорится в сообщении АТЕШ.

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Потери оккупантов в Украине перевалили за отметку в 800 тысяч человек 2025-01-07 16:36
Сколько выкраденных оккупантами украинских детей удалось вернуть домой за год 2025-01-07 12:27