ВОЙНА В Украине В Запорожской области партизанское сопротивление оккупантам стало более результативным

2024-10-14 12:28

После двух лет оккупации части Запорожской области местное сопротивление захватчикам стало более результативным. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передет Голос Америки.

"Партизанские действия продолжаются даже в условиях постоянных облав и общего оккупационного террора. Делаются спецоперации точечные и результативные. Как, например, на прошлой неделе в Энергодаре уничтожили автомобиль с руководителем охраны ЗАЭС. Поэтому исчезло ли сопротивление? Нет, не исчезло. Он стал более точечным и результативный", - объяснил он.

Говоря о ЗАЭС, Федоров отметил, что там "ситуация стабильно критическая".

"Мы понимаем, что МАГАТЭ, находясь там, не способно контролировать ситуацию. Организация только мониторит, не контролирует. Это совершенно разные вещи. Поэтому мы должны ожидать худшее развитие событий. Враг может осуществить на Запорожской атомной электростанции что угодно, любую провокацию", - заметил он.

"Но нет никакого сомнения, что мы вернемся на эти территории. Наша самая большая ценность - люди, которые остались там, которых мы освободим из вражеского плена", - добавил глава ОВА.

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