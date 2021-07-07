Мир Британская аферистка из Tinder 2 года ловко "разводила" на огромные суммы мужчин

2021-07-07 12:04

Британка за 2 года обманула по меньшей мере 26 человек на 57791 фунтов стерлингов (80134 долларов). Аферистка втиралась в доверие к своим “клиентам”, пользуясь их состоянием. Все деньги она “спустила” на азартные игры и месячную поездку в Испанию.

Как сообщает APnews, организатор свадеб, 44-летняя Дана Твидейл, внушала своим жертвам, что у нее проблемы в жизни, включая трудное финансовое положение, влюбляла в себя, выдумывая разные истории из ее жизни.

Одной из жертв стал Найджел Уэйнротом, с которым британка познакомилась в Tinder в сентябре 2018 года, через 2 месяца после смерти его отца.

Во время свиданий женщина выдумала смерть своей матери и, воспользовавшись состоянием Уэйнрота, попросила мужчину занять у его матери 3000 фунтов стерлингов (4159 долларов), чтобы аферистка смогла оплатить надгробие. Она заверила его, что по наследству ей принадлежит около 29000 фунтов стерлингов (40212 долларов). Из-за подавленного состояния после смерти отца Уэйнрот в течение 10 месяцев регулярно перечислял ей деньги - всего 42000 фунтов стерлингов (58238 долларов). Во время одной из встреч она солгала, что стала жертвой домашнего насилия, нарисовав синяки.

Также Дана Твидейл обманула 24 пары на 15000 фунтов стерлингов (20800 долларов) во время организации их свадеб, находясь при этом в Испании. Жертвы заплатили ей за услуги, которые она никогда не предоставляла.

Еще с одной женщиной, Фионой Баркер, она познакомилась в похоронном бюро. Дана выдумала очередную историю о том, что она попала в больницу после попытки ее брата совершить самоубийство. Рассказ нашел отклик у очередной жертвы, чей сын недавно умер, и она также решила помочь аферистке.

Позже выяснилось, что все деньги мошенница “спустила” на азартные игры и месячную поездку в Испанию