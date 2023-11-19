ВОЙНА В Украине На Херсонщине защитники отодвинули захватчиков на 3-8 километров от Днепра – Гуменюк

2023-11-19 09:30

Силы обороны подвинули оккупантов на 3-8 км от Днепра на левобережье Херсонщины, поэтому минометные расчеты уже не достигают правого берега.

Источник: пресс-офицер Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк в эфире "Единые новости", цитирует Укринформ

Прямая речь: "Предварительно цифры различаются от 3 до 8 километров в зависимости от специфики географии и ландшафтного дизайна левого берега.

Уже минометные расчеты не достигают правого берега и поэтому это – определенное достижение, которое мы уже можем фиксировать".

Детали: Она отметила, что украинские защитники продолжают закрепляться на левом берегу.

По словам Гуменюк, работы для наших военных много. И хотя в сводках фигурирует ежедневно по 4-10 уничтоженных артиллерийских систем, оккупанты все равно продолжают из артиллерии поливать огнем правый берег Херсонщины.

Это означает, что у оккупантов есть возможность подтягивать резерв, и что пока у них нет критического предела количества этих установок. Кроме того, следует понимать, что российские захватчики не выбиты настолько, чтобы не иметь возможности подтягивать дополнительные силы. Она добавила, что на место уничтоженных позиций возвращаются другие, более свежие.

В то же время пресс-секретарь ОК "Юг" очертила, сколько российских захватчиков на левом берегу. По ее словам, общее количество группировки оценивается в несколько десятков тысяч, однако конкретную цифру не назвала, чтобы "не ориентировать врага".

"Врага там много, работы у нас тоже", – резюмировала она.

Гуменюк также добавила, что создание ударных группировок не фиксируется. По ее словам, это означает, что у оккупантов нет мощностей, чтобы готовиться к активным действиям.

Что предшествовало: Морская пехота подтвердила закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении.