ВОЙНА В Украине Потери роССиян во время штурма Крынок доходят до 70%: что сейчас происходит на юге

2024-03-19 16:48

Российско-украинская война продолжается и Силы обороны продолжают удерживать плацдарм в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Херсонской области.

"Работа врага очень насыщенная и на правом берегу, и на левом. На левом враг пытается выбивать наши подразделения, но продолжают экономить бронетехнику. Те штурмы, которые они провели за прошедшие сутки, снова нанесли потери врагу до 70% состава штурмовых групп", - сказала в эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, враг продолжает наносить удары и по правому берегу Херсонской области, где от этого страдает гражданское население.

"Ситуация остается достаточно напряженной, потому что враг не прекращает обстрелов. Понятно, что они используют как артиллерийское давление, так и использование дронов типа FPV, Ланцет, других модификаций со сбросами", - говорит Гуменюк.

Она также добавила, что много вражеских дронов Силы обороны "сажают" благодаря средствам РЭБ. И призвала гражданских, которые находят подобные боеприпасы, ни в коем случае не трогать их, а вызывать специальные службы.

Кроме того, та словам Гуменюк, в зону ответственности ОК "Юг" отныне входит в Запорожская область: "Здесь враг тоже не прекращает штурмов и пытается атаковать позиции Сил обороны и суходолом. 9 таких штурмов было проведено за минувшие сутки в направлении Роботино. Враг продолжает давить, но и здесь также продолжает экономить бронетехнику".

Ситуация на фронте остается напряженной: что надо знать

За прошедшие сутки произошло 61 боевое столкновение между оккупационными войсками РФ и Силами обороны Украины. В частности, на Новопавловском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Как сообщал УНИАН, потери врага за прошедшие сутки составили 840 оккупантов. Кроме того, за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 35 боевых бронированных машин, 10 танков и 30 артиллерийских систем.