Жизнь В каждом третьем деле Евромайдана еще до вынесения приговора может истечь срок давности

2023-11-21 09:24

У приблизно 60 справах, які стосуються Революції гідності, може спливти термін давності до винесення вироку. Загалом у судах розглядають 150 справ, у яких фігурують майже 300 людей. Триває досудове розслідування близько 70 справ.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів керівник Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у звʼязку з масовими протестами у 2013—2014 роках, Олексій Донський.

«Основне наше бажання і основна наша проблема і біль, щоб ми встигли отримати вироки там, де строки закінчуються, й отримати результат. Таких справ [у яких спливають терміни давності] — близько 60. Це не стосується, наприклад, справ щодо осіб, які переховуються від слідства, бо там термін давності притягнення до кримінальної відповідальності переривається. Це так само не стосується справ про особливо тяжкі злочини, зокрема ті, за які передбачені покарання у вигляді довічного позбавлення волі», — розповів він.

Донський додав, що справу, яка стосується колишнього керівництва України, скерували до суду. Вона налічує понад 1 800 томів.

Нагадаємо, що ще у листопаді 2013, коли на Майдані були нечисленні протести, тодішня влада стала готуватися до кривавого придушення.

Обвинувачений у державній зраді соратник Віктора Януковича, колишній голова фракції «Партії Регіонів» у ВР Олександр Єфремов після початку повномасштабного вторгнення росії втік до Москви.

Постраждалі та сторона обвинувачення оскаржуватимуть вирок п’ятьом колишнім бійцям спецроти київського полку міліції особливого призначення «Беркут». Їх судять у справі про розстріли на Інститутській 20 лютого 2014 року.