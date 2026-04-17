Життя Новим ведучім культового шоу Караоке на Майдані став репер ХАС

2026-04-17 10:30

Культове шоу Караоке на Майдані повертається на екрани - і вже з новим ведучим. Замість незмінного обличчя проєкту, продюсера Ігор Кондратюк, програму вестиме виконавець ХАС.

Проєкт, який понад 20 років виходив в ефір, припинив зйомки у 2019 році. Тепер телеканал ТЕТ вирішив відродити улюблене шоу глядачів.

Зйомки з новим ведучим заплановані на 25 квітня об 11:00. А вже 10 травня о 11:00 відбудеться прем’єра першого випуску в ефірі ТЕТ.

Оновлене Караоке на Майдані змінить і місце проведення - тепер його зніматимуть на Контрактовій площі.

Крім того, проєкт матиме благодійну складову: під час зйомок збиратимуть кошти на підтримку реабілітаційного центру Титанові.