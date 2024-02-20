Жизнь Суды из-за истечения срока давности начали закрывать дела о преступлениях во время Евромайдана

2024-02-20 11:33

Суды закрыли семь "дел Майдана", в которых истек срок давности. В общей сложности в "зоне риска" по этой причине 69 производств. Об этом сообщил начальник Департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской, сообщает Укринформ.

"Если говорить о 69 делах, то они в зоне риска в связи с истечением сроков давности. Но на сегодняшний день невозможно делать прогнозы, потому что закрытие таких дел происходит по нереабилитирующим основаниям. Дело может быть закрыто исключительно если этого хочет обвиняемый", - отметил чиновник.

По словам Донского, на сегодняшний день семь дел закрыто по сроку давности и по четырем делам в судах рассматриваются ходатайство о закрытии по этой же причине. В других делах такие ходатайства не поданы. Среди обвиняемых по делам, где истекают сроки давности, есть немало правоохранителей, закрытие дел по нереабилитирующим основаниям не позволит им дальше проходить службу в правоохранительных органах.