Жизнь Суды из-за истечения срока давности начали закрывать дела о преступлениях во время Евромайдана

2024-02-20 11:33

Суды закрыли семь "дел Майдана", в которых истек срок давности. В общей сложности в "зоне риска" по этой причине 69 производств. Об этом сообщил начальник Департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской, сообщает Укринформ.

"Если говорить о 69 делах, то они в зоне риска в связи с истечением сроков давности. Но на сегодняшний день невозможно делать прогнозы, потому что закрытие таких дел происходит по нереабилитирующим основаниям. Дело может быть закрыто исключительно если этого хочет обвиняемый", - отметил чиновник.

По словам Донского, на сегодняшний день семь дел закрыто по сроку давности и по четырем делам в судах рассматриваются ходатайство о закрытии по этой же причине. В других делах такие ходатайства не поданы. Среди обвиняемых по делам, где истекают сроки давности, есть немало правоохранителей, закрытие дел по нереабилитирующим основаниям не позволит им дальше проходить службу в правоохранительных органах.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото Баррикады, горящие шины и кровь: Протесты в Беларуси стали похожи на Евромайдан

2020-08-11 10:41

Как продвигается расследование преступлений Майдана - новый отчет ГБР

2020-07-02 15:14

Уволенный из ГПУ Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана уже остановлено

2019-10-24 15:44

Суд оправдал экс-беркутовца, обвиняемого в пытках над активистами Евромайдана

2019-08-30 19:30

Еще новости в разделе "Жизнь"

Укрзализныця 1 марта запустит новый поезд Днепр - Ворохта - ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

2024-02-20 14:32

Суды из-за истечения срока давности начали закрывать дела о преступлениях во время Евромайдана

2024-02-20 11:33

В Украину вернутся морозы, пойдет снег: синоптики дали прогноз к началу недели

2024-02-19 20:04

В Минобразования сказали, на сколько повысят зарплаты учителям в 2024 году

2024-02-18 14:30
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Укрзализныця 1 марта запустит новый поезд Днепр - Ворохта - ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 2024-02-20 14:32
Суды из-за истечения срока давности начали закрывать дела о преступлениях во время Евромайдана 2024-02-20 11:33
В Украину вернутся морозы, пойдет снег: синоптики дали прогноз к началу недели 2024-02-19 20:04
В Минобразования сказали, на сколько повысят зарплаты учителям в 2024 году 2024-02-18 14:30