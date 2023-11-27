ВОЙНА В Украине Следствие назвало причины авиакатастрофы с руководством МВД в Броварах

2023-11-27 16:48

Ни один из ответственных за безопасность полетов чиновников не отменил или не перенес вылет вертолета до момента наступления благоприятной погоды.

Следствие завершило досудебное расследование авиакатастрофы в Броварах 18 января 2023 года, в которой погибло руководство МВД Украины. Причиной трагедии стало нарушение правил безопасности полетов вертолета.

Об этом Офис генпрокурора сообщил 27 ноября.

Там проинформировали, что по делу об авиакатастрофе в Броварах завершено досудебное расследование в отношении пяти должностных лиц ГСЧС Украины.

"По данным следствия, они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство министерства внутренних дел", – отметили в Офисе генпрокурора.

Авиакатастрофа в Броварах – что нарушили должностные лица ГСЧС

Там также напомнили, что в январе 2023 года был запланирован визит руководства МВД на Харьковщину и Днепропетровщину. Для перевозки делегации чиновники ГСЧС привлекли вертолет, находившийся на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации. Отмечается, что воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

По данным следствия, командир экипажа вертолета начал полет без метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения. В то же время у экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов.

"Ни один из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, не отменил или не перенес вылет до момента наступления благоприятных погодных условий", – обратили внимание в ОГ.

Из-за сложной погоды вертолет летел на предельно низкой высоте. Командир увидел препятствие и совершил маневр, после чего потерял ориентировку и воздушное судно столкнулось с землей.

При падении вертолет повредил детсад, соседние здания и припаркованные автомобили. В катастрофе погибли высокопоставленные чиновники МВД, четверо женщин и малолетний ребенок, которые пришли в детсад. Кроме того, телесные повреждения разной степени тяжести получил 31 человек, среди которых 13 детей.

Подозреваемым по делу, их защитникам и потерпевшим сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам уголовного производства.

Напомним, в катастрофе вертолета в Броварах 18 января 2023 года погиб глава МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин, госсекретарь министерства Юрий Лубкович, их помощники, а также три члена экипажа ГСЧС.

В августе по делу об авиакатастрофе суд избрал меры пресечения всем пяти подозреваемым должностным лицам ГСЧС.