Жизнь В сервисных центрах МВД произошел сбой в работе системы предварительной записи

2024-12-17 14:45

В сервисных центрах МВД произошел сбой в работе системы предварительной записи, что временно усложнило процесс регистрации. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.



Отмечается, что в связи с техническим сбоем в работе системы предварительной записи возможны трудности при регистрации для получения услуг сервисных центров МВД.



Специалисты работают над устранением неисправностей.



Напомним, разоблачен хакер, продававший талоны на услуги в сервисных центрах МВД.