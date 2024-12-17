Жизнь В сервисных центрах МВД произошел сбой в работе системы предварительной записи

2024-12-17 14:45

В сервисных центрах МВД произошел сбой в работе системы предварительной записи, что временно усложнило процесс регистрации. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в связи с техническим сбоем в работе системы предварительной записи возможны трудности при регистрации для получения услуг сервисных центров МВД.

Специалисты работают над устранением неисправностей.

Напомним, разоблачен хакер, продававший талоны на услуги в сервисных центрах МВД.

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В 16 областях Украины зафиксированы отключения света из-за непогоды 2024-12-17 13:35
Посол Украины в США Оксана Маркарова пожаловалась, что ее постоянно троллят пранкеры 2024-12-17 10:26
Адмін каналу Джокер заявив, що Олег Гороховський через monobank нібито «відбілює» гроші для Лачена, - Марія Барабаш 2024-12-16 19:35