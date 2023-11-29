Жизнь Суд продлил арест Игоря Коломойского до 26 января с возможностью залога в 3,7 млрд гривен

2023-11-29 10:29

Шевченковский районный суд Киева вчера продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с альтернативой залога 3,7 млрд гривен до 26 января 2024 года. Об этом стало известно по трансляции заседания суда.

Во время заседания сам Коломойский и его адвокаты просили изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Бизнесмен напомнил, что болеет панкреатитом и сахарным диабетом. Он вроде бы не получает необходимого лечения на постоянной основе. При этом он заявил, что не будет вносить залог.

Ряд людей предложили взять Коломойского на поруки. Среди них гендиректор медиахолдинга 1+1 Ярослав Пахольчук, ведущий 1+1 Игорь Цыганик, депутат от Слуги народа Артем Ковалев, главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий и другие.

В свою очередь, адвокат Коломойского Олег Пушкарь сказал, что защита будет подавать апелляцию на решение суда.

Напомним, с начала сентября Игорю Коломойскому трижды сообщали о подозрениях в мошенничестве и отмывании средств.