Политика Суд в очередной раз продлил арест Игоря Коломойского, но уменьшил сумму залога

2024-02-29 11:34

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде ареста подозреваемому в завладении 9,2 млрд гривен средств ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому и уменьшил сумму альтернативного залога до 2,4 млрд гривен.

"Бизнесмену Коломойскому продлили содержание под стражей до 25 апреля и уменьшили размер залога до 2,4 млрд гривен", - сказал адвокат Александр Лысак.

Он отметил, что Коломойский не будет вносить залог. Защита просит о немедленном медицинском обследовании бизнесмена.

Это уже третье подряд уменьшение размера залога для Коломойского. В сентябре 2023 года его максимальный размер составлял около 3,9 млрд гривен. В сентябре залог был уменьшен до 3 млрд гривен, а в декабре - до 2,7 млрд гривен.

Напомним, с начала сентября 2023 года Коломойскому трижды сообщали о подозрениях в мошенничестве и отмывании средств. 2 сентября Шевченковский райсуд арестовал бизнесмена на 60 суток с возможностью внесения рекордного залога. Апелляционный суд поддержал такое решение. Затем суд еще несколько раз продлевал арест Коломойского.