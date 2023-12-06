ВОЙНА В Украине Украинские военные нашли способ эффективно использовать танки Leopard для обороны

2023-12-06 09:35

Украинские военные начали использовать танки Leopard для обороны, в частности, в качестве дальнобойной артиллерии. Они заняты в районе Авдеевки и Лимана Донецкой области. Об этом сообщает Yahoo News.

"Танки Leopard были развернуты для удержания линии", - говорится в материале.

Журналисты издания пообщались с двумя украинскими военными, которые рассказали, что пока танки Leopard не используются так, как во время контрнаступления. По большей части они действуют в качестве дальнобойной артиллерии. Такой способ развертывания танков соответствует тенденции в Украине, где сейчас необходимо закрепиться, чтобы блокировать продвижение врага, пишет издание.

 

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