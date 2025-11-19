ВІЙНА В Україні Через неможливість протиснути оборону Покровська ворог намагається обійти місто

2025-11-19 09:26

У місті Покровськ зростає кількість стрілецьких боїв та збільшуються втрати російської армії від прямого вогню. Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зафіксована поява росіян на північ від Покровська. Декілька ворожих піхотинців намагалася проникнути та закріпитися на одному з обʼєктів сільського господарства. Ворога знищили, – йдеться у повідомленні.

Загалом з початку місяця Сили оборони ліквідували у Покровську 314 росіян, ще 71 поранені.

За даними військових, ворог має намір у короткостроковій перспективі вийти до населеного пункту Гришине, що на північному заході від Покровська.

Через неможливість протиснути оборону Покровська та використати місто як плацдарм для виконання цього задуму росіяни намагаються обійти місто, – заявили у 7 корпусі.

Одночасно загарбники продовжують безрезультатні спроби скувати оборону Мирнограда. Днями наші військові знищили там групу Головного управління розвідки Генштабу (ГРУ) ЗС РФ.

Вказано, що такі ворожі підрозділи йдуть в другому ешелоні після диверсійних груп та контролюють виконання завдань першого ешелону.

"Фіксуємо збільшення кількості спроб росіян просочитися у Мирноград з боку Красного Лимана. Українські бійці знищують противника на підступах до міста", – запевнили військові.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Фіксується суттєве зростання штурмових дій ворога на Покровському напрямку

2025-11-06 16:48

Партизани Криму спалили ворожу техніку, щоб зірвати відправку військ під Покровськ

2025-11-03 10:27

В ЗСУ оновили інформацію щодо ситуації у Мирнограді в Донецькій області

2025-10-29 14:46

Генштаб ЗСУ підтвкердив, що ситуація на Покровського напрямку залишається складною

2025-10-27 08:23

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Рашисти примусово мобілізували більше 46 тисяч українців з тимчасово окупованих територій

2025-11-19 10:31

Через неможливість протиснути оборону Покровська ворог намагається обійти місто

2025-11-19 09:26

Аналітики Інституту вивчення війни наголосили на необхідності застосування ЗСУ традиційних систем озброєння

2025-11-17 14:39

Партизани зупинили рух військових ешелонів окупантів на Запорізькому напрямі

2025-11-17 08:23
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Рашисти примусово мобілізували більше 46 тисяч українців з тимчасово окупованих територій 2025-11-19 10:31
Через неможливість протиснути оборону Покровська ворог намагається обійти місто 2025-11-19 09:26
Аналітики Інституту вивчення війни наголосили на необхідності застосування ЗСУ традиційних систем озброєння 2025-11-17 14:39
Партизани зупинили рух військових ешелонів окупантів на Запорізькому напрямі 2025-11-17 08:23