ВІЙНА В Україні Через неможливість протиснути оборону Покровська ворог намагається обійти місто

2025-11-19 09:26

У місті Покровськ зростає кількість стрілецьких боїв та збільшуються втрати російської армії від прямого вогню. Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зафіксована поява росіян на північ від Покровська. Декілька ворожих піхотинців намагалася проникнути та закріпитися на одному з обʼєктів сільського господарства. Ворога знищили, – йдеться у повідомленні.

Загалом з початку місяця Сили оборони ліквідували у Покровську 314 росіян, ще 71 поранені.

За даними військових, ворог має намір у короткостроковій перспективі вийти до населеного пункту Гришине, що на північному заході від Покровська.

Через неможливість протиснути оборону Покровська та використати місто як плацдарм для виконання цього задуму росіяни намагаються обійти місто, – заявили у 7 корпусі.

Одночасно загарбники продовжують безрезультатні спроби скувати оборону Мирнограда. Днями наші військові знищили там групу Головного управління розвідки Генштабу (ГРУ) ЗС РФ.

Вказано, що такі ворожі підрозділи йдуть в другому ешелоні після диверсійних груп та контролюють виконання завдань першого ешелону.

"Фіксуємо збільшення кількості спроб росіян просочитися у Мирноград з боку Красного Лимана. Українські бійці знищують противника на підступах до міста", – запевнили військові.