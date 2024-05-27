ВОЙНА В Украине Ракеты к Patriot и танки Leopard: СМИ сообщили о помощи Украине от Испании

2024-05-27 16:48

Испания готовится отправить Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot и 19 танков Leopard 2A4 в рамках объявленного ранее пакета помощи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию издания El Pais, которую цитирует Reuters

Детали: По словам собеседников издания, пакет будет включать десяток ракет Patriot, 19 подержанных танков Leopard 2A4 немецкого производства, а также другое вооружение испанского производства, в частности, средства борьбы с беспилотниками и боеприпасы.

Общая стоимость пакета составит $1,23 млрд − ее утвердили в прошлом месяце, но тогда не сообщалось, какое вооружение войдет в пакет.

Представители испанского премьера Педро Санчеса отказались комментировать сообщения El Pais.

Сообщается, что о новых поставках оружия объявят во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Мадрид в понедельник.

Предыстория:

20 мая министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила об отправке в Украину второй партии танков Leopard, а также другой военной помощи.

Еще в марте СМИ сообщали, что Мадрид готовит для Киева партию из 19 танков Leopard 2A4. Официально глава Министерства обороны Испании не называла ни количества, ни типа танков, которые получит Украина.