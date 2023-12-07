Мир Китай запустил в эксплуатацию первый в мире ядерный реактор четвертого поколения

2023-12-07 11:34

КНР в заливе Шидао запустила в эксплуатацию ядерный реактор "четвертого поколения". 200-мегаваттный энергоблок China Huaneng является первым в мире высокотемпературным реактором с газовым охлаждением. Об этом сообщает Национальное энергетическое управление Китая.

В отличие от традиционных ядерных реакторов по производству электроэнергии в новом реакторе вместо воды нагревается гелий.

По данным энергетического управления Китая, реактор с газовым охлаждением "является международно признанной ядерной технологией четвертого поколения". Он имеет широкие перспективы коммерческого внедрения в области производства электроэнергии, комбинированного производства тепла.

Он также приспособлен для автоматического отключения, если что-то пойдет не так - в отличие от некоторых очень старых систем, которым для срабатывания мер безопасности требовалось электричество, что привело к аварии на АЭС Фукусима в Японии в 2011 году.

Строительство реактора началось в 2012 году, а первая электроэнергия была произведена в 2021 году.