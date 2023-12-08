ВОЙНА В Украине Оккупанты не смогли восстановить уничтоженные штормом заграждения возле Керченского моста

2023-12-08 10:27

Рашисты до сих пор не восстановили боновые заграждения возле Керченского моста после того, как они затонули в результате шторма 26-27 ноября. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"По состоянию на данный момент информации о возобновлении боновых заграждений вокруг так называемого Крымского моста нет. Есть информация, что 60% боновых заграждений вокруг Севастополя возобновлены и эти работы продолжаются", - сказал он.

В приоритете у оккупантов военно-морская база, где основных кораблей сейчас и нет - они находятся в Новороссийске. "Тем не менее там работы начали в первую очередь, и они сейчас продолжаются", - отметил Плетенчук.