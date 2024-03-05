ВОЙНА В Украине видео Корабль "Сергей Котов" затонул: в ВМС рассказали, какие задачи он выполнял

2024-03-05 16:05

Два из четырех судов такого типа как "Сергей Котов" Черноморского флота РФ, который был ночью потоплен, сегодня уже не в боевом строю. Об этом сказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свобода.

"Этот корабль конкретно охранял наш Керченский пролив, в наших территориальных водах. И, кстати, этот участок моря официально закрыт для судоходства Украиной, которая имеет право делать прибрежные предупреждения по этому поводу. То есть, мы предупреждали еще в прошлом году, что здесь ходить не надо", - подчеркнул Плетенчук.

При этом рассказал, что корабль "Сергей Котов" уже получал повреждения. По его словам, в составе Черноморского флота есть четыре судна такого типа, два из которых уже выведены из строя.

"Один из них "Павел Державин", который получил два повреждения от ВМС недавно, возле Крыма. Он так же нарвался на две мины, которые мы там установили. И даже еще неизвестно до конца, в каком он состоянии, но не в боеготовности это точно. То есть, фактически, два из четырех этих кораблей этого проекта уже не в строю", - сказал Плетенчук.

Он сообщил, что уничтожение таких судов влияет на выполнение задач врага, в частности, сейчас в Черном море нет ни одного патрульного корабля, а в Азовском только один. По его словам, задачи этих кораблей разнообразны - начиная от охраны пунктов базирования, заканчивая охраной водного региона, пролива, контроль гражданского судоходства. По его словам, когда такие корабли выходят из строя, а в данном случае он вообще затонул, то это имеет негативный результат для врага. Плетенчук отметил, что поисковая операция была проведена и "даже кого-то успели вытащить из воды", но, конечно, это влияет на психологическое состояние противника.

"Конечно, это влияет это на морально-психологическое состояние личного состава, который прекрасно понимает, что выход в море - это реальная опасность там и остаться. Поэтому, конечно, влияет на желание вообще служить на так называемом Черноморском флоте. Ну, а для нас это еще один шаг на пути к освобождению акватории Черного и Азовского морей от присутствия российского флота. Потому что, как мы уже неоднократно подчеркивали, наша конечная цель - отсутствие присутствия этих кораблей в Азово-Черноморском регионе", - подчеркнул Плетенчук.

Потопление корабля "Сергей Котов" - детали

Патрульный корвет не пережил утро 5 марта. Главное управление разведки Украины показало уникальные кадры спецоперации по уничтожению российского корабля "Сергей Котов".

Бойцы ГУР в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ уничтожили "Котова" морскими дронами.стоимость этого корабля более 60 млн долларов.

Сегодня представитель ГУР Сергей Юсов официально подтвердил, что патрульный корабль РФ "Сергей Котов" уничтожен. Он уточнил, что ранее Россия использовала эту единицу Черноморского флота для атак по острову Змеиный.