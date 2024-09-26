ВОЙНА В Украине Оккупанты возводят неизвестное сооружение возле Керченского моста: что известно

2024-09-26 21:37

Враг строит какое-то защитное сооружение в районе Керченского моста во временно оккупированном Крыму, как он уже это делал неоднократно, но терпел неудачу из-за сложных погодных условий.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире общенационального телемарафона «Единые новости».

По его словам, пока неясно, что это за сооружение, но вряд ли враг сможет достроить его в этом сезоне.

«Что оно такое, станет понятно, когда они это сооружение достроят. Но в этом сезоне, вероятнее всего, они это не смогут сделать, потому что начинается период штормов, и соответственно строить в таких условиях будет очень сложно. Это может быть защитное сооружение, очередной переход» — выводы делать рано» — предположил Плетенчук.

Он также напомнил, что россияне неоднократно пытались построить защитные сооружения для Керченского моста, но каждый раз терпели неудачи из-за сложных метеоусловий.

«Увидим, как они пройдут этот период, который начинается осенью и заканчивается весной. Они постоянно пытаются в Керченском проливе что-то новое разместить, построить разнообразные гидротехнические или заградительные сооружения. Но периодически они оказываются на берегу после очередного шторма» — отметил представитель ВМС.

Напомним, во временно оккупированном Крыму российские оккупационные войска продолжают строить защитные конструкции для защиты ударов ВСУ незаконно построен Керченский мост.

Как сообщалось, в результате многочисленных атак Украины на Крымский мост Россия перестала его использовать для поставки оружия на нужды захватнической армии, так оккупанты в большинстве своем пользуются сухопутными маршрутами.

К слову, Россия использует незаконно построенный Керченский мост для вывоза украденных полезных ископаемых из оккупированной части Украины.