ВОЙНА В Украине Игнат о важности F-16: могут уничтожать С-300 и С-400

2023-12-12 21:37

Современные истребители F-16 могут уничтожать ракетные комплексы С-300 и С-400 прямо там, где они находятся. Эти самолеты значительно помогут Украине в противодействии атакам противника.

Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"F-16 всегда актуален. Это многоцелевой самолет, который может выполнять ряд полезных функций и преодолевать, уничтожать ПВО противника. А С-300, С-400 — это ПВО противника. Имея на вооружении противорадиолокационные ракеты, скажем как этот самолет может уничтожать комплекс непосредственно там, где он находится. То есть против ракеты, конечно, он ничего не сделает, а уничтожить комплекс вполне по силам", — пояснил спикер.

По его словам, оккупанты не считают, что ракеты бьют не точно. Потому что чем дальше комплекс находится от пуска до потенциальной точки поражения, тем увеличивается его неточность.

"Если где-то 50-60 км, то можно рассчитывать, что где-то там "попадут". А если уж бьют с расстояния 150 км, то точность будет сомнительной. Оккупанты применяют очень часто ракеты С-300 в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и в других областях. Таким образом, ракеты очень часто попадают в жилые дома по гражданской инфраструктуре", — рассказал Игнат.

Представитель ПС отмечает: дальность С-400 больше, чем С-300. Именно это позволяет применять этот комплекс с территории России и достигать Киева.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал важное заявление о появлении F-16 в Украине. По его словам, сейчас продолжается работа Центра по подготовке наших пилотов и техников для использования истребителей.