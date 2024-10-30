Мир Израиль уничтожил все российские зенитно-ракетные комплексы С-300 в Иране

2024-10-30 09:35

Израиль уничтожил все три российских зенитно-ракетных комплекса С-300 во время воздушных ударов по военным объектам на территории Ирана. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских и израильских официальных лиц.

В ходе атаки, в которой участвовали около сотни израильских боевых самолетов, С-300 смогли перехватить всего несколько сотен ракет из выпущенных по целям в Иране. Из четырех российских комплексов, полученных Ираном от России, три были уничтожены во время этой операции, а четвертый - раньше.

Согласно данным Института изучения войны (ISW), один из комплексов С-300 был расположен возле аэропорта Тегерана, остальные два защищали энергетические объекты, в том числе нефтяной порт, нефтеперерабатывающий завод и газовое месторождение.

Отмечается, что потеря С-300 оставляет иранскую инфраструктуру уязвимой перед ракетными ударами, поскольку более современные системы С-400 Россия не может передать Ирану из-за их использования в войне в Украине.

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