ВОЙНА В Украине Какие изменения произошли в приложении Дія после обновления

2023-12-20 09:35

Глава Минцифры Михаил Федоров презентовал изменения в приложении Дія и рассказал о Diia Summit.

"Дія стала частью жизни украинцев и эффективным способом доставки услуг к человеку - и в эвакуации, и в оккупации. С началом полномасштабного вторжения цифровизация не остановилась. Наоборот! Запустили более 70 сервисов в приложении и на портале Дія, переосмыслили платформу Дія.Освіта, создали основу для электронных реестров Дія.Engine.

И это лишь часть экосистемы Дія. Дія стала попкультурой и создала новый опыт взаимодействия с государством. Продолжаем запускать онлайн-сервисы, чтобы заменить бюрократию на несколько кликов в смартфоне или компьютере, а коррупцию - вытеснить технологиями", – говорится в сообщении Федорова.

Министр отметил, что на Diia Summit было презентовано:

перерегистрацию авто в Дії без посещения сервисного центра МВД,

е-Підприємець - 8 услуг для бизнеса по 1 онлайн-заявлению,

автоматические изменения в ФЛП без участия человека и ожиданий,

услуги для моряков без бумаг и взяток.

"И самое интересное - впервые обновили дизайн Дія! Сделали главный экран более функциональным, обновили документы и добавили ленту с важными обновлениями", - добавил Федоров.