Украина Зеленский обратился к предпринимателям из "красных" зон по поводу карантинных 8 тысяч

2021-04-20 11:22

Президент Владимир Зеленский призывает предпринимателей и наемных работников из "красных" зон подавать заявки на портале госуслуг Дія для получения финансовой помощи, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Малый и средний бизнес - одна из главных составляющих нашей экономики. Он создает около 7 млн рабочих мест. Нельзя допустить, чтобы эти люди потеряли работу из-за коронакризиса.

Чтобы закрыли свой бизнес из-за невозможности прокормить семью. В тяжелые времена государство должно подставить плечо гражданам. Подав заявку через Дія, люди смогут получить по 8 тыс. грн прямой денежной помощи из госбюджета", - заявил Зеленский.

При этом президент призвал местные органы самоуправления также помогать предпринимателям. В пресс-службе отметили, что на сегодня уже около 100 тысяч человек подали соответствующие заявки.