Детали Один запит на півтора місяця: ЗМІ промоніторили діяльність радикала

2018-07-20 20:39 219

За майже чотири роки роботи народним депутатом України радикал Сергій Рибалка підготував та направив різним органам держаної влади всього 41 депутатський запит.

У середньому за рік парламентар готував по 10 запитів, або один запит – раз на півтора місяця. Ці відомості доступні на сайті Парламенту.

У більшості випадків запити Рибалки ґрунтуються на зверненнях до нього громадян зі своїми проблемами. Зокрема, одна з киянок просила депутата допомогти у поверненні її квартири, а саме вжити заходів щодо активізації слідства за фактом крадіжки нерухомого майна.

Ще одна родина із Тернополя – просила депутата допомогти із лікуванням дочки, а також сприяти розслідуванню обставин ненадання медичної допомоги їхній дитині.

Жителька Дніпропетровської області звернулася до Рибалки із проханням про допомогу у реабілітації хворої на ДЦП дівчинки.

Всі ці прохання від українців Рибалка переадресував від себе іншим чиновникам КМУ. У відповідь отримав відписки, які не завершились реальною допомогою громадянам.

Серед депутатських звернень радикала можна знайти вимоги про виділення фінансів на ремонт госпіталю, або ж вимоги розібратися зі співробітниками СБУ за проведені обшуки.

На такі запити Рибалці уповноважені відомства були змушені роз'яснювати чинне законодавство або ж спростовувати дані, викладені у запитах (щодо дій правоохоронців).

Ефективність роботи нардепа Рибалки в частині реалізації ним права на підготовку депутатських запитів – фактично дорівнює нулю. За наслідками такої діяльності політика не було прийнято жодного вагомого рішення, яке б допомогло людям чи установам.

Раніше ЗМІ вже аналізували законотворчу роботу Рибалки. За останні півтора року жоден з підготовлених ним проектів так і не став законом. Навпаки, кожна ініціатива політика, як правило, критикується фаховою спільнотою економістів та фінансистів.

Аналітики проекту «Слово і діло», зі свого боку, охрестили Рибалку найбільшим популістом банківського комітету ВРУ. І не лише через провальну законотворчість, але й через те, що він не виконує дані публічно обіцянки.

За матеріалами «Вголос»

