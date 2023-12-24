ВОЙНА В Украине Гуменюк оценила, может ли роССия усилить обстрелы на Рождество

2023-12-24 14:30

Усиление обстрелов со стороны оккупационных войск возможно и на Рождество. Но не следует привязываться к конкретным событиям, поскольку враг может усилить террор независимо от даты календаря.

Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Как она отметила, время перед этим характеризовалось мощными обстрелами. Также была зафиксирована активность беспилотников в направлении населенных пунктов Куцурубской и Очаковской общины на юге.

"Это значит, что враг пытается рассредоточивать и наши усилия. Следовательно, не исключены и подобные провокации по усилению обстрелов. Надо понимать, что у этой нации нет ничего святого", - отметила Гуменюк.

Что известно о возможной угрозе обстрелов на Рождество и Новый год

Напомним, что в прошлом Новом году российские войска массированно атаковали Украину с воздуха. При этом не исключено повторения сценария и в текущем году.

Впрочем, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что от врага можно ожидать чего угодно.

Известно, что Россия накапливает ракеты разных типов для новых атак по Украине, но в украинские военные ранее отмечали, что этой зимой агрессор будет делать ставку на дроны-камикадзе.