ВОЙНА В Украине Выяснено, какой еще корабль частично затонул в Феодосии вместе с "Новочеркасском"

2023-12-27 17:37

Второй затопленный корабль заметили на снимке со спутника.

В результате атаки украинских войск по порту Феодосии в ночь на 26 декабря частично затонул не только вражеский большой десантный корабль "Новочеркасск", но и старый учебно-тренировочный корабль "УТС-150". Это выяснили журналисты российской службы "Радио Свобода".

Как отмечается в Telegram издания, "УТС-150" можно заметить на фотографиях из Феодосийского порта как минимум с 2007 года на том месте, где виден второй затопленный после удара корабль на спутниковом снимке от 26 декабря.

Пресс-секретарь Воздушных сил ранее рассказал, что военный корабль РФ "Новочеркасск" вряд ли выжил после атаки ВСУ по порту Феодосии, а россияне не сбили украинские бомбардировщики Су-24, которые якобы атаковали объект.