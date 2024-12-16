ВОЙНА В Украине В Керченском проливе в минувший уикенд затонуло сразу два танкера рф

2024-12-16 11:33

Два российских танкера – Волгонефть-212 и Волгонефть-239 – затонули в Керченском проливе в нескольких километрах от берега. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на очевидцев.

Указано, что мощные волны разломали суда пополам. Сначала пострадало судно Волганефть-212, которое перевозило более 4 тонн мазута, через час – Волгонефть-239. На борту каждого танкера по 13 членов экипажа. Об их судьбе пока неизвестно.

Ранее в регионе было объявлено о штормовом предупреждении. Порывы ветра составляют до 22 м/с.