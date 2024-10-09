ВОЙНА В Украине видео Пошли третьи сутки: появились новые кадры пожара на нефтебазе в Феодосии после поражения

2024-10-09 16:05

В Феодосии в временно оккупированном Крыму третьи сутки горит нефтебаза после поражения, взорвалось еще два резервуара.

В Феодосии в временно оккупированном Крыму третьи сутки горит нефтебаза после поражения, взорвалось еще два резервуара, сообщили телеграм-канал "Крымский ветер" и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Детали

Пошли третьи сутки, как после поражения горит нефтебаза, отмечает телеграм-канал "Крымский ветер". И сообщает, что "вчера вечером взорвалась цистерна с бензином, затем - с керосином". "Что именно горит сейчас, доподлинно неизвестно, но именно керосин дает светлый дым. Это подтверждают спутниковые снимки", - отмечает телеграм-канал.

"По состоянию на утро 9 октября нефтебаза в Феодосии продолжает гореть, причем языки пламени видны четче, столбы дыма меньше не становятся. Специалисты росМЧС говорят, что горение продлится еще несколько дней, и пока баки с горючим полностью не выгорят, потушить их не удастся", - отмечает телеграм-канал "Крымский ветер".

"Феодосия. Нефтехранилище продолжает догорать. Ночью взорвалось еще два резервуара. Впечатляющие виды Крыма", - написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Также появились новые спутниковые снимки пожара на нефтебазе в Феодосии. Снимки, сделанные 8 октября, опубликовали журналисты "Радио Свобода".

Изображения показывают, что огнем на тот момент было охвачено не менее 10 резервуаров с топливом.

Контекст

7 октября Генштаб ВСУ сообщил об успешном ударе по морскому нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии. Объект крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались для обеспечения российской армии.