Жизнь КАРТА В Украине объявлено штормовое предупреждение - прогноз погоды на 8 января

2024-01-08 08:26

В Украине  8 января объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня на юге страны ожидается гололедица и налипание мокрого снега. В центральных областях и на востоке прогнозируется сильный снег, метель. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Как сообщил горсовет Одессы, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибытие к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

В течение суток в регионе прогнозируются дожди. Видимость при осадках 200-500 метров. Ветер утром и днем северо-восточный 15-20 м/с.

Напомним, в январе 2024 года средняя месячная температура прогнозируется на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

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Жизнь

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