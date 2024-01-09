Жизнь Украинцев призывают экономить электроэнергию: что произошло

2024-01-09 17:37

 

На фоне похолодания наблюдается стремительное увеличение потребления электроэнергии.

Из-за значительного похолодания по всей Украине растет уровень потребления электроэнергии, поэтому украинцев призывают экономить ресурс.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что на 9:00 9 января уровень потребления электроэнергии на 5,8% превышает вчерашний показатель, который уже был достаточно высоким. В Укрэнерго причинами такой ситуации называют начало рабочей недели, значительное усиление похолодания во всех регионах. Кроме того, продолжается заживление потребителей, обесточенных из-за непогоды.

"В регионах, где восстанавливается электроснабжение, фиксируется быстрый одномоментный рост потребления. Это не только создает значительную дополнительную нагрузку на электростанции, но и перегружает сети передачи и распределения электроэнергии", — говорится в сообщении.

В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения. Впрочем, значительный рост потребления из-за усиления морозов создает существенную дополнительную нагрузку на электростанции, что может привести к технологическим нарушениям.

Именно поэтому в компании обращаются к украинцам и призывают в ближайшие дни особенно внимательно отнестись к использованию энергоемких электроприборов в течение всего дня – с 09:00 до 19:00, а также потреблять электроэнергию бережливо.

Как сообщалось, в Украине могут возникнуть блекауты из-за непогоды. В ближайшее время энергетики могут ввести плановые отключения – в отдельные часы пиковой нагрузки.

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