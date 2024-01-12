ВОЙНА В Украине Западные аналитики уверены, что левобережье Херсонщины стало одной из самых больших ловушек для рф

2024-01-12 19:31

Украинские защитники уже несколько месяцев продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра. В Bild убеждены, что это стало одной из самых больших ловушек для оккупантов за всю войну, сообщает 24tv.ua.

Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Оккупанты не оставляют попыток вытеснить ВСУ – за сутки было 11 безуспешных штурмовых действий.

По данным военного эксперта Bild Юлиана Репке, сейчас около 300 украинских солдат удерживают небольшой плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. Площадь участка составляет всего 1 квадратный километр.

Россияне посылают туда все новые и новые колонны бронетехники – те не понимают, что их ждет ловушка. ВСУ обстреливают войска окупантов с правого берега. С помощью дронов-камикадзе, западной высокоточной артиллерии и средств РЭБ военные уже три месяца отражают все вражеские атаки.

"Чего роССияне не понимают или не хотят понять: они попадают в одну из самых страшных ловушек за всю войну. Украинская армия создала непробиваемый оборонительный щит вокруг своих отважных воинов на южном берегу Днепра",
– пишет Репке.

По информации эксперта, за все время обороны плацдарма украинские военные уничтожили 153 единицы бронетехники окупантов — 19 танков, 58 БТР, 35 армейских грузовиков, 12 РСЗО и 6 САУ.

 

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