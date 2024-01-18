ВОЙНА В Украине В войсках оккупантов значительно участились случаи суицида

2024-01-18 14:29

Украинские бойцы уничтожили группу российских оккупантов, которая пыталась высадиться на один из днепровских островов Херсонской области.

Еще один из захватчиков совершил самоубийство, выстрелив себе в голову на поле боя. Видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"Оккупантам из 205-й мотострелковой бригады рф не смогли вовремя обеспечить эвакуацию, доставку продовольствия и боеприпасов.

Группа противников попыталась высадиться на один из островов на Днепре в Херсонской области. Те, кого не добили ВСУ, провели обряд самоденацификации", - говорится в подписи под видео.

subscriber subscriber

Еще по теме

Западные аналитики уверены, что левобережье Херсонщины стало одной из самых больших ловушек для рф

2024-01-12 19:31

роССийские десантники несут существенные потери на юге Херсонской области, - ISW

2023-12-25 20:04

Оккупанты на левобережье Херсонской области возводят многоуровневую оборону, - ISW

2023-11-18 08:30

ВСУ продвинулись на левобережье Херсонской области: в ISW рассказали подробности

2023-11-15 16:05

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В войсках оккупантов значительно участились случаи суицида

2024-01-18 14:29

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗМІН У ПРИКОРДОННОМУ РЕЖИМІ УКРАЇНИ - ЯКІ Є ЗАБОРОНИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

2024-01-18 13:35

Рашисты согнали во временно оккупированный Мариуполь 50 тысяч гастарбайтеров из депрессивных регионов

2024-01-18 11:34

Що таке утилітарний підсумок?

2024-01-18 10:34
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В войсках оккупантов значительно участились случаи суицида 2024-01-18 14:29
ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗМІН У ПРИКОРДОННОМУ РЕЖИМІ УКРАЇНИ - ЯКІ Є ЗАБОРОНИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 2024-01-18 13:35
Рашисты согнали во временно оккупированный Мариуполь 50 тысяч гастарбайтеров из депрессивных регионов 2024-01-18 11:34
Що таке утилітарний підсумок? 2024-01-18 10:34