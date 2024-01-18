ВОЙНА В Украине В войсках оккупантов значительно участились случаи суицида

2024-01-18 14:29

Украинские бойцы уничтожили группу российских оккупантов, которая пыталась высадиться на один из днепровских островов Херсонской области.

Еще один из захватчиков совершил самоубийство, выстрелив себе в голову на поле боя. Видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"Оккупантам из 205-й мотострелковой бригады рф не смогли вовремя обеспечить эвакуацию, доставку продовольствия и боеприпасов.

Группа противников попыталась высадиться на один из островов на Днепре в Херсонской области. Те, кого не добили ВСУ, провели обряд самоденацификации", - говорится в подписи под видео.