ВОЙНА В Украине роССийские десантники несут существенные потери на юге Херсонской области, - ISW

2023-12-25 20:04

 

Новосформированный 337-й воздушно-десантный полк (104-я дивизия воздушно-десантных войск ВС РФ), продолжает нести потери возле села Крынки на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что мать одного из российских военнослужащих записала видеообращение, в котором сообщила, что недавно во время боев вблизи Крынок была уничтожена вся первая рота 337-го полка.

Женщина добавила, что военнослужащие, которые действуют на этом направлении, не имеют эффективного руководства на уровне командиров среднего звена, им не хватает артиллерийской поддержки, и они проводят 20 дней подряд в окопах без воды и других средств обеспечения. Она завершила свое обращение просьбой к российскому командованию не использовать подразделения полка в качестве "пушечного мяса".

Солдаты не хотят повиноваться

В ISW также сообщили, что командующий воздушно-десантных войск (ВДВ), генерал-полковник Михаил Теплинский и российское командование ВДВ также сталкиваются с проблемами неповиновения в рядах 104-й дивизии.

Российское оппозиционное издание Mobilization News распространило видео от 24 декабря, на котором запечатлено, как российский командир наказывает нескольких бойцов новосозданного 345-го полка 104-й дивизии ВДВ за невыполнение его приказов, заставляя их прыгать ночью в яму полностью без одежды.

Подразделения 345-го полка ВДВ действуют под командованием Теплинского в составе российской группировки войск "Днепр", которая в данный момент выполняет боевые задачи на юге Украины. Видеокадры с наказанием бойцов указывают на то, что Теплинский может столкнуться с проблемами неповиновения в результате потерь ВДВ на восточном берегу Днепра либо из-за неопытности и недостаточной подготовки солдат и их младших офицеров в этой местности.

Актуальные потери российских оккупационных войск

Силы обороны удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Вблизи Крынок продолжаются позиционные бои.

В пятницу, 22 декабря, украинские военные сбили три российских истребителя Су-34 на южном направлении. Таким образом защитники ответили агрессору на ночную атаку дронов накануне.

В командовании ВСУ намекнули, что истребители могли поразить из американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Войска захватчиков сокращают авиационную активность и использование авиационных бомб после уничтожения российских Су-34 на юге Украины.

 

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