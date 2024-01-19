ВОЙНА В Украине КАБМІН ШМИГАЛЯ ЗМІНИВ ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАННИХ ПРАЦІВНИКІВ

2024-01-19 09:35

Уряд вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

Згідно з ухваленим рішенням , військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності

без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню

Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності.