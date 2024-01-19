КАБМІН ШМИГАЛЯ ЗМІНИВ ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАННИХ ПРАЦІВНИКІВ

Уряд вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.
Згідно з ухваленим рішенням , військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:
Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності.