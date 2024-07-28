ВОЙНА В Украине Кого призовут в армию из тех, кто обновил свои данные: объяснение Минобороны

2024-07-28 09:30

 

Более 4,5 миллиона военнообязанных, согласно требованию нового закона о мобилизации, обновили свои данные. В оборонном ведомстве объяснили, как среди всех будут отбирать тех, кого призовут в армию.

Учтем, за необновление данных предусмотрены штрафы в размере от 17 000 до 25 500 гривен для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц. Отказ от уплаты штрафов может привести к аресту имущества должника.

Кого мобилизуют в ВСУ

В первую очередь это будет зависеть от тех военно-учетных специальностей, которые имеют военнообязанные, и запросов на определенное количество тех специалистов военным руководством. То есть эта вертикаль ТЦК, командование Сухопутных войск, Генштаб, будет работать в соответствии со своей структурой,
– пояснил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

По его слова, эти запросы могут меняться в зависимости от того, какое оружие поступает в Украину, какая ситуация на линии боевого соприкосновения. В этом вопросе нет четких критериев, которые раз и навсегда установлены. Он отметил, что это будет зависеть от очень многих факторов.

К слову, ранее в Минобороны объясняли, что потребности ВСУ в личном составе значительно меньше, чем количество людей, которые уточнили данные, а потому призовут не всех.

 

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