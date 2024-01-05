ВОЙНА В Украине Військовозобов'язані з зарплатою у 33 тисяч можуть отримати бронювання на 45 днів

2024-01-05 22:12

"Або працюєш, або воюєш": військовозобов'язані можуть отримати бронювання - в обмін на вихід із тіні та сплату податків - Forbes

Потенційно розглядалися 3 варіанти бронювання:

Якщо фізособи платять мінімально певну суму ПДФО на місяць. На нараді лунав поріг 6000 грн. Це означає близько 33 400 грн окладу. Ще 22% від розміру окладу має сплатити роботодавець як єдиний соціальний внесок.

Якщо поріг офіційної зарплати (оклад) від 35 000 грн – майже відповідає першому варіанту.

Працівник, за якого роботодавець сплачує близько 14 500 грн ЄСВ (відповідає окладу 66 000 грн).

Бронювання здійснюється через синхронізацію держреєстрів. Якщо військовозобов'язаний платить ПДФО у потрібному обсязі, у системі "Оберіг" генерується QR-код про бронювання. Він діє 45 днів.

Схожий принцип може бути поширений і ФОП.