Мир В Италии провели самую масштабную операцию против мафии за последние годы

2024-01-19 15:37

В Италии карабинеры провели крупную операцию против мафии с кодовым названием Олеандро. Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что операция против мафии проходила в регионах Кампания, Тоскана, Фриули-Венеция-Джулия и на Сицилии, в частности, в городах Катания, Кальтаниссетта, Ареццо, Неаполь и Удине.

Более 120 правоохранителей из командования Катания задействованы для реализации ордера о пресечении заключения под стражу в отношении 15 подозреваемых.

В общей сложности разыскиваются 26 подозреваемых, которым грозят обвинения в участии в преступной группировке, контрабанде и сбыте наркотиков, а также отмывании денег.