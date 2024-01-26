ВОЙНА В Украине HIMARS прицельно разнесли в щепки вражеский полигон в Донецкой области

2024-01-26 10:27

Ракеты из HIMARS поразили вражеский полигон в Донецкой области. Об этом сообщает украинский журналист Юрий Бутусов на своем Telegram-канале.

Он также привел слова вражеского военнослужащего Романа Романова, о том, что они "теперь ищут крайних".

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что в результате атаки были ликвидированы военнослужащие 24 ВС рф.

"Еще вчера местные паблики временно оккупированного Иловайска писали о большом количестве машин скорой помощи в городе и взрывах на военном полигоне, в результате чего погибли и ранены", - добавил Бутусов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Союзники предоставили Украине сотни видов современных вооружений для контрнаступления

2023-05-12 08:26

ВСУ с HIMARS ударили по месту дислокации 58-й общевойсковой армии роССии из Владикавказа

2023-04-29 12:24

Javelin, Stinger и ракеты для HIMARS: Пентагон выделил более $215 миллиардов на ускорение производства

2023-04-16 11:35

США объявили о новой помощи Украине с боеприпасами к HIMARS, гаубицам и Bradley на $400 млн

2023-03-04 12:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Вопрос электронных повесток Верховная Рада рассмотрит в рамках законопроекта о мобилизации

2024-01-26 14:35

ПАСЕ единогласно признала факт военных преступлений рф в Украине

2024-01-26 11:32

HIMARS прицельно разнесли в щепки вражеский полигон в Донецкой области

2024-01-26 10:27

Оккупанты ищут новую тактику применения "шахедов" для атак по Украине

2024-01-26 08:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Вопрос электронных повесток Верховная Рада рассмотрит в рамках законопроекта о мобилизации 2024-01-26 14:35
ПАСЕ единогласно признала факт военных преступлений рф в Украине 2024-01-26 11:32
HIMARS прицельно разнесли в щепки вражеский полигон в Донецкой области 2024-01-26 10:27
Оккупанты ищут новую тактику применения "шахедов" для атак по Украине 2024-01-26 08:26