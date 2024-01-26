ВОЙНА В Украине HIMARS прицельно разнесли в щепки вражеский полигон в Донецкой области

2024-01-26 10:27

Ракеты из HIMARS поразили вражеский полигон в Донецкой области. Об этом сообщает украинский журналист Юрий Бутусов на своем Telegram-канале.

Он также привел слова вражеского военнослужащего Романа Романова, о том, что они "теперь ищут крайних".

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что в результате атаки были ликвидированы военнослужащие 24 ВС рф.

"Еще вчера местные паблики временно оккупированного Иловайска писали о большом количестве машин скорой помощи в городе и взрывах на военном полигоне, в результате чего погибли и ранены", - добавил Бутусов.