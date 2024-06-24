ВОЙНА В Украине HIMARS впервые атаковали Курскую область РФ, - росСМИ

2024-06-24 20:04

 

Силы обороны Украины впервые атаковали Курскую область РФ из РСЗО HIMARS.

об этом пишет издание ASTRA.

Так, источники заявили, что 22 июня Силы обороны Украины выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Курской области РФ. Был атакован поселок Мирный в Суджанском районе и село Длинные Бумы в Беловском районе.

"Обе ракеты были сбиты, однако обломками частично разрушило здание пограничного управления ФСБ в Судже. Ранения получил один работник. Кроме этого, по данным источника, повреждены 2 автомобиля", - говорится в сообщении.

После атаки местные говорили, что у них пропал свет. Врио губернатора Курской области Смирнов сообщал о якобы успешной работе ПВО.

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