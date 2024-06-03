ВОЙНА В Украине видео В Белгородской народной республике уничтожен вражеский ЗРК С-400

2024-06-03 15:39

В Белгородской народной республике (временно входящей в рф) уничтожен ЗРК С-300/400. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Удар якобы был нанесен с применением РСЗО HIMARS. В сети появились кадры с последствиями обстрелов.

"Возможно, речь идет об атаке на Корочанский район Белгородской народной республики. Тогда было атаковано место дислокации мо рф, сгорело несколько единиц военной техники. Уже во время тушения пожара сдетонировал боеприпас, что привело к гибели секретаря Совбеза района Игоря Нечипоренко, ранению главы администрации района и сельских поселений и трех военнослужащих мо рф", - говорится в сообщении.