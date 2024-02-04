ВОЙНА В Украине "Враг не прекращает штурмовать": Гуменюк о тактике оккупантов на левобережье Херсонщины

2024-02-04 12:30

 

На левобережье Херсона продолжаются тяжелые бои. Враг не прекращает штурмовые действия.

Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам спикера, за минувшие сутки враг решился на 5 таких попыток.

"Командиры не позволяют использовать бронетехнику, противоречащую здоровой тактике ведения таких штурмовых действий. Они вынуждены отправлять туда пешие группы для стрелковых боев, столкновения "глаза в глаза" и теряют личный состав", — говорит спикер.

Также она отметила, что 54 кафира за минувшие сутки в нашей зоне ответственности больше не вернутся в строй.

"Одна пушка, один миномет. Мы продолжаем работать по "недофлоту", который пытается маневрировать между островами, где враг пытается разворачивать наблюдательные пункты", — добавила Гуменюк.

Ранее мы писали, что, получив существенные потери в бронетехнике, российские войска активизировали свою авиацию на левобережье Херсонской области. Враг обстреливает правый берег, чтобы помешать продвижению ВСУ на левый берег.

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