ВОЙНА В Украине За незаконное пересечение границы хотят давать до 12 лет тюрьмы - законопроект уже в Раде

2024-02-05 14:31

ДО 12 ЛЕТ ЗА РЕШЕТКОЙ: в УКРАИНЕ ХОТЯТ УСИЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ для уклонения от службы

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 10453, которым хотят значительно усилить уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы.

ЧТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТСЯ?

Статьи 332, 332-2 Уголовного кодекса хотят дополнить новими квалифицирующими признаками - совершение преступления во время действия военного положення или с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации.

Такие действия будут наказываться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, если повторно или группой лиц – от 5 до 8 лет, а в сочетании с насилием или с применением оружия – от 8 до 12 лет

Однако лицо может быть освобождено от ответственности, если оно добровольно вернется на территорию Украины в течение 6 месяцев с момента пересечения границы и добровольно заявит о факте совершения преступления.

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ВОЙНА В Украине

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