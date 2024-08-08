ВОЙНА В Украине КАРТА Украинские войска продвинулись на 10 километров вглубь Курской области, — ISW

2024-08-08 18:26

 

Аналитики объяснили, что Вооруженные силы Украины проникли на территорию РФ как минимум через две российские оборонительные линии и один опорный пункт. Все это подтверждается геолокационными снимками.

Вооруженные силы Украины за один день продвинулись на десять километров вглубь Курской области РФ. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 7 августа 2024 года.

"Подтверждено, что 7 августа украинские войска продвинулись до 10 километров вглубь Курской области России на фоне продолжения механизированных наступательных операций на российской территории", — говорится в отчете.

Аналитики объяснили, что геолокационные кадры, опубликованные 6 и 7 августа, показывают, что украинская бронетехника вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 примерно в 10 километрах от международной границы.

Эксперты уточнили, что украинские войска проникли на территорию РФ по меньшей мере через две российские оборонительные линии и опорный пункт.

Один российский инсайдерский источник утверждает, что украинские силы захватили 45 квадратных километров территории в Курской области с момента начала операции 6 августа.

Кроме того, геолокационные снимки, опубликованные 7 августа, показывают, что украинские силы захватили более 40 российских военнопленных на пункте пропуска "Суджа", а средства массовой информации опубликовали спутниковые снимки, на которых видны сильные повреждения зданий на пункте пропуска "Суджа".

Напомним, 7 августа The Telegraph обнародовал материал, в котором говорится о том, что россияне боятся самолетов F-16, которые ВСУ могут использовать для наступления в Курской области.

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