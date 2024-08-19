ВОЙНА В Украине КАРТА ISW зафиксировал продвижение украинских войск в Курской области

2024-08-19 17:37

 

Украинские войска продолжали наступать по всей линии фронта в Курской области 18 августа и несколько продвинулись на юго-восток от Суджи.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики сообщили, что на опубликованных 17 августа геолокационных видеозаписях видно, как российские войска нанесли удар по украинскому бронетранспортеру на севере Мартыновки (к северо-востоку от Суджи), что указывает на то, что украинские войска недавно продвинулись туда.

Российский военный блогер заявил 18 августа, что украинские войска захватили Троицкое (к югу от Кореневого и примерно в двух километрах от границы) и продвинулись к Семеновке (к северу от Суджи и примерно в 24 километрах от границы). 

Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 августа, указывают на то, что украинские силы продолжают действовать на всей заявленной максимальной границе продвижения украинских войск в Курской области.

Ключевые выводы ISW за 18 августа:

  • Украинские войска продолжали наступательные действия на всем своем участке фронта в Курской области 18 августа и незначительно продвинулись к юго-востоку от Суджи.
  • Вторжение украинских войск в Курскую область продолжает вынуждать Россию передислоцировать силы из других частей театра боевых действий, и, вероятно, следующие этапы боевых действий на территории России потребуют от России большего количества личного состава и материально-технических средств в этом регионе.
  • В ночь с 17 на 18 августа украинские войска нанесли удар по российской нефтебазе в Ростовской области, которая поставляет нефть российским военным.
  • Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отрицает, что Россия планирует участвовать в переговорах с Украиной и Катаром относительно моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры, о которых сообщалось.
  • Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Кременной и Донецка. Украинские войска восстановили ранее утраченные позиции под Северском.
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