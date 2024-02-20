ВОЙНА В Украине HIMARS точным ударом уничтожили вражескую пусковую установку дронов

2024-02-20 08:25

Украинские военные уничтожили вражескую пусковую установку дронов на Южном направлении. Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВСУ.

"Во время проведении разведки на Южном направлении экипаж БПАК 73-го морского центра ССО обнаружил вражеский дрон типа ZALA. Проследив за целью, удалось также зафиксировать перемещение мобильной пусковой установки с контейнерами для хранения беспилотников ZALA и Ланцет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы ССО скорректировали по неприятельской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения мобильная пусковая установка и контейнеры для хранения БПАК были уничтожены.