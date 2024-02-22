Мир Пророссийский плакат на протестах польских фермеров - есть официальная реакция Варшавы

2024-02-22 09:31

Министерство иностранных дел Польши встревожено пророссийским плакатом протестующих фермеров 20 февраля. Ведомство потребовало от протестующих дистанцироваться от подобных лиц, потому что это вредит репутации страны, заявил спикер МИД Польши Павел Вронский, сообщает ЕП.



Текст на плакате фермера призывал путина "навести порядок с Украиной, Брюсселем и польскими властями". На тракторе также висел флаг бывшего совка.



Спикер министерства подчеркнул, что подобные поступки вредят репутации Польши, а также дискредитируют самих организаторов протестов.



"Мы убеждены, что это попытка радикальных и безответственных групп "захватить" протестное движение фермеров, вероятно, осуществляемая под влиянием российских агентов. Призываем организаторов протестов идентифицировать и изъять из своих рядов немногочисленных инициаторов этого и подобных действий", - добавил чиновник.



Вронский напомнил, что "нынешнее положение польских фермеров - результат агрессии Владимира Путина против Украины и последствий этого для глобальной экономики, а не того, что украинцы защищаются от агрессии".



Павел Вронский заявил, что инцидент шокирующий и дискредитирует протесты. По его словам, не важно, появились ли пророссийские лозунги из-за реальных агентов России, или из-за "полезных идиотов".