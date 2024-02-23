ВОЙНА В Украине Верховная Рада приняла президентский закон о демобилизации - что и как он изменит

2024-02-23 12:54

На сегодняшнем заседении Верховная Рада Украины приняла неотложный президентский закон об увольнении в запас срочников после завершения срока военной службы во время военного положения.

За поддержку этого документа проголосовали 319 нардепов, что является конституционным большинством. Для принятия законопроекта достаточно 226 голосов.

Документ предусматривает, что военнослужащие срочной воинской службы, срок воинской службы которых установлен ч. 1 ст. 23 Закона о воинской обязанности и военной службе, закончился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков в соответствии с ч. 9 ст. 23 этого закона как исключение из положений ч. 9 ст. 23, увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом Президента.

"Парламент одобрил законопроект #11035 по срочникам. Сразу за основу и в целом. Даем право президенту их уволить. Законопроект был внесен ad-hoc", - сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Напомним, осенью 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего заявил, что военнослужащие срочной службы, срок службы которых уже закончился, в ближайшее время будут демобилизованы. Ресь идет о срочниках, чей срок службы пришелся на начало вторжения рашистов. По определенным причинам законного способа уволить их в запас во время действия военного положения не было. Принятый закон изменит ситуацию, возволив демобилизовать этих бойцов и дать им "передышку" в 12 месяцев, после чего они могут быть уже мобилизованы на общих основаниях.